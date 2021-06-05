Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 126 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 126 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 126 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 216 bin 156 testte, 6 bin 126 vaka ile 542 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 92 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 068'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 216 bin 156 testte 6 bin 126 vaka, 542 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 161 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 250 bin 625, toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, toplam vefat sayısı 48 bin 068, toplam ağır hasta sayısı 1147, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 154 bin 771 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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