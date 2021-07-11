Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 261 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 261 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 261 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 68 testte 5 bin 261 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 68 testte 5 bin 261 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 698 bin 483, 2'nci dozda 17 milyon 152 bin 942 ve 3'üncü dozda 2 milyon 887 bin 404 olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Şırnak, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.'BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun" dedi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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