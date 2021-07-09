Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu (2)'HAYAT İLELEBET SIKI TEDBİRLERLE SÜRMEZ'Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında aşı oranlarının az olduğu illerde vaka sayılarının arttığını vurguladı.