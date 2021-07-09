Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 670 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 228 bin 826 testte 5 bin 670 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 126 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,35, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,2 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 459 bin 120, 2'nci dozda 16 milyon 770 bin 701 ve 3'üncü dozda 2 milyon 790 bin 102 olmak üzere toplam 57 milyon 19 bin 923 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale Kırklareli , Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.'YENİ ÖRNEK İLLER KIRKLARELİ VE ÇANAKKALE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılamada en yüksek orana sahip haritadaki mavi renkli illeri baz alarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı