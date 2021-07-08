Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 171 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 171 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 171 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 226 bin 427 testte 5 bin 171 vaka tespit edildi. 48 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 12 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 226 bin 427 testte 5 bin 171 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 12 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 59,90, 2'nci doz ortalaması yüzde 26,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 179 bin 5, 2'nci dozda 16 milyon 462 bin 718 ve 3'üncü dozda 2 milyon 550 bin 225 olmak üzere toplam 56 milyon 191 bin 948 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl, Ağrı, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.'BİR AN EVVEL AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için bir an evvel aşınızı olun" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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