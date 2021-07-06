Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 299 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 266 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 446 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid- 19 Tablosu'nun yeni versiyonu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 266 bin 651 testte 5 bin 299 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 446 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 58,92, 2'nci doz ortalaması yüzde 25,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 36 milyon 574 bin 186, 2'nci dozda 16 milyon 36 bin 89 ve 3'üncü dozda 1 milyon 930 bin 752 olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt oldu.'BAĞIŞIKLIK SAĞLANANA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci