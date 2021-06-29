Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 846 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 846 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 846 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 229 bin 846 testte 5 bin 846 vaka ile 510 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 53 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 687'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 229 bin 846 testte 5 bin 846 vaka, 510 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812, toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, toplam vefat sayısı 49 bin 687, toplam ağır hasta sayısı 730, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 287 bin 94 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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