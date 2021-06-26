Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 266 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 561 testte, 5 bin 266 vaka ile 470 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 51 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 561 testte 5 bin 266 vaka, 470 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 890 bin 147, toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, toplam vefat sayısı 49 bin 524, toplam ağır hasta sayısı 733, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 269 bin 294 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı