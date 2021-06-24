Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 703 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 703 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 703 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 385 testte, 5 bin 703 vaka ile 498 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 59 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 417'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 385 testte 5 bin 703 vaka, 498 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 846 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, toplam vefat sayısı 49 bin 417, toplam ağır hasta sayısı 752, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 254 bin 708 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor
Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 gönüllüleri aşılanıyor
Geçirdiği hastalık nedeniyle iki kolunu ve ayaklarını kaybeden Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Geçirdiği hastalık nedeniyle iki kolunu ve ayaklarını kaybeden Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti
Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 703 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:27:31. #1.15#

title