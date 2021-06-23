Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 809 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 192 testte, 5 bin 809 vaka ile 550 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 65 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 358'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 192 testte 5 bin 809 vaka, 550 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 917 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 265, toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, toplam vefat sayısı 49 bin 358, toplam ağır hasta sayısı 763, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 248 bin 862 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı