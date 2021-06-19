Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 480 oldu
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Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 480 oldu

Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 480 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gündem haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 215 bin 496 testte, 5 bin 480 vaka ile 494 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 51 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 122'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 215 bin 496 testte 5 bin 480 vaka, 494 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 195 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486, toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, toplam vefat sayısı 49 bin 122, toplam ağır hasta sayısı 829, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 228 bin 419 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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