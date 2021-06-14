Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 626 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 626 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 626 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 219 bin 290 testte, 5 bin 626 vaka ile 428 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 74 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 795'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 290 testte 5 bin 626 vaka, 428 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 585 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789, toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73, toplam vefat sayısı 48 bin 795, toplam ağır hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 206 bin 836 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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