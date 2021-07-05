Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 678 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 219 bin 737 testte 4 bin 678 vaka tespit edildi. 35 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 735 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid-19 Tablosu'nun yeni versiyonu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 219 bin 737 testte 4 bin 678 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 735 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 58,40, 2'nci doz ortalaması yüzde 25,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 36 milyon 251 bin 519, 2'nci dozda 15 milyon 858 bin 588 ve 3'üncü dozda 1 milyon 549 bin 165 olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla , Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt oldu.'AŞI PROGRAMININ LİDERİ MUĞLA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı programının lideri Muğla ilimiz. Tüm illerimiz maviye dönene kadar gayret edeceğiz. Salgın gündemimizden çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci