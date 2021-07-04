Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 418 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 418 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 418 oldu
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 216 bin 252 testte 4 bin 418 vaka tespit edildi. 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 161 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nca içerisinde yurt genelinde aşı oranlarının da yer aldığı 'Günlük Covid-19 Tablosu'nun yeni versiyonu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 216 bin 252 testte 4 bin 418 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 50 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 161 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

Tabloda, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusun Türkiye ortalamasına yer verildi. 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 57,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 25,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 35 milyon 883 bin 598, 2'nci dozda 15 milyon 659 bin 611 ve 3'üncü dozda 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir olurken, En düşük aşılama oranına sahip iller ise Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt oldu.'İLLER AŞI OLMADA YARIŞACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları ve aşı programının seyrinin artık yeni şekilde aktarılacağını belirterek, "Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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