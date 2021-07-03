Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 537 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 537 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 4 bin 537 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 924 testte 4 bin 537 vaka ile 478 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 45 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 874'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 924 testte 4 bin 537 vaka, 478 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 913 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, toplam vefat sayısı 49 bin  874, toplam ağır hasta sayısı 702, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 310 bin 769 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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