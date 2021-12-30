Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 39 bin 681 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 369 bin 647 testte 39 bin 681 vaka tespit edildi. 139 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 854 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 369 bin 647 testte 39 bin 681 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 854 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet