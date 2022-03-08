Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 37 bin 407 oldu

OSMANİYE (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 365 bin 5 testte 37 bin 407 vaka tespit edildi. 130 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 294 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 365 bin 5 testte 37 bin 407 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 294 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,18 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 721 bin 404, 2'nci dozda 52 milyon 874 bin 17 ve 3'üncü dozda 27 milyon 324 bin 399 olmak üzere toplam 146 milyon 97 bin 881 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık