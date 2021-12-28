Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 32 bin 176 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 368 bin 842 testte 32 bin 176 vaka tespit edildi. 184 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 368 bin 842 testte 32 bin 176 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 184 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın, yine başaracağız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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