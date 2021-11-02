Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testte 29 bin 796 vaka tespit edildi. 224 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 837 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testte 29 bin 796 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 837 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90'a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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