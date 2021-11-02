Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testte 29 bin 796 vaka tespit edildi. 224 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 837 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 533 testte 29 bin 796 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 837 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,38, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 477 bin 173, 2'nci dozda 48 milyon 846 bin 431 ve 3'üncü dozda 11 milyon 213 bin 658 olmak üzere toplam 116 milyon 663 bin 437 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'TEK DOZ SONUÇ İÇİN YETERSİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90'a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 224 kişi hayatını kaybetti

 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını söyleyen Bakan Koca, vakit kaybetmeden talimatı verdi

Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını söyleyen Bakan Koca, vakit kaybetmeden talimatı verdi

 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın nedeni

Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın nedeni
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title