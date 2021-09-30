Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testte 29 bin 104 vaka tespit edildi. 216 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 119 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testte 29 bin 104 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 119 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri