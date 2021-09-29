Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 386 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 442 testte 29 bin 386 vaka tespit edildi. 227 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 18 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 442 testte 29 bin 386 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 18 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri