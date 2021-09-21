Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 338 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 854 testte 29 bin 338 vaka tespit edildi. 260 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 361 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 854 testte 29 bin 338 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 260 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 361 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri