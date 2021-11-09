Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 662 oldu

SAĞLIK Bakanlığı günlük Kovid- 19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 359 bin 560 testte 28 bin 662 vaka tespit edildi. 196 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 859 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 359 bin 560 testte 28 bin 662 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 859 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450 bin 126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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