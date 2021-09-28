Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2)

MAVİ RENKLİ İL SAYISI 13 OLDUBakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıktı.

GİRESUN (DHA) - MAVİ RENKLİ İL SAYISI 13 OLDU

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 13'e ulaştı. Şırnak, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritamızdaki rengini Kırmızdan Turuncuya çevirdi. İkinci doz aşı oranı halen yüzde 55'in altında olan illerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.

'AŞILARIMIZI YAPTILARIM'

Koca, açıklamasında aşı vurgusu yaparak "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

 Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Umut Meraş Balotelli Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 23:23:21. #1.12#