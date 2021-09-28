Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 892 oldu

KIRKLARELİ (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 661 testte 28 bin 892 vaka tespit edildi. 239 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 336 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bakan Koca, salgında toplam vaka sayısının 7 milyon 95 bin 580'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 661 testte 28 bin 892 vaka tespit edildi. 239 kişi hayatını kaybederken 30 bin 336 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Bu kadar insanın içinden gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28 bin 892 yeni vakayla, 7 Milyon 95 bin 580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.

Haber : ANKARA,