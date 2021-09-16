Son dakika haber... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 118 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 118 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 343 bin 142 testte 28 bin 118 vaka tespit edildi. 262 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 249 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 343 bin 142 testte 28 bin 118 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 249 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28 bin 118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2'nci doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri