Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 592 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 364 bin 351 testte 27 bin 592 vaka tespit edildi. 175 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 285 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 364 bin 351 testte 27 bin 592 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 285 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid- 19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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