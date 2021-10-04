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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 351 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 351 oldu (2)

'MAVİ İL SAYIMIZ 20'YE ULAŞTI'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da da yüzde 75'i geçti.

MANİSA (DHA) - 'MAVİ İL SAYIMIZ 20'YE ULAŞTI'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da da yüzde 75'i geçti. Böylece Mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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