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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 351 oldu

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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 351 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 351 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 351 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 462 testte 27 bin 351 vaka tespit edildi. 194 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 4 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 462 testte 27 bin 351 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 4 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,06, 2'nci doz ortalaması yüzde 72,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 38 bin 516, 2'nci dozda 45 milyon 23 bin 309 ve 3'üncü dozda 10 milyon 481 bin 25 olmak üzere toplam 110 milyon 333 bin 793 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa oldu.

'AŞIDA DAHA HIZLI HAREKET ETMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" dedi.

Haber :  ANKARA,


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