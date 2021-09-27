19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 324 testte 27 bin 188 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 324 testte 27 bin 188 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü tabloda, 27 bin 188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" dedi.

Haber : ANKARA,