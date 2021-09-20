Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 688 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 346 bin 435 testte 27 bin 688 vaka tespit edildi. 231 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 949 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 346 bin 435 testte 27 bin 688 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 949 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük Kovid-19 Tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az 2 doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri