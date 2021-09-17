Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu (2)

ADIYAMAN'IN RİSK HARİTASINDAKİ RENGİ MAVİ OLDU

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında " Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu. Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen Sarı olan illerimizin de bir an önce Mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.