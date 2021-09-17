Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
ADIYAMAN'IN RİSK HARİTASINDAKİ RENGİ MAVİ OLDUBakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu.
ADIYAMAN'IN RİSK HARİTASINDAKİ RENGİ MAVİ OLDU
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında " Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu. Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen Sarı olan illerimizin de bir an önce Mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.
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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri