Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu (2)

ADIYAMAN'IN RİSK HARİTASINDAKİ RENGİ MAVİ OLDUBakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu.

ADIYAMAN'IN RİSK HARİTASINDAKİ RENGİ MAVİ OLDU

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında " Adıyaman, ilk doz aşı oranını bugün yüzde 75'in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu. Adıyaman'dan ikinci doz aşı oranını aynı şekilde yükseltmesini, halen Sarı olan illerimizin de bir an önce Mavi risk kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi

 Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek

Son dakika! Çift doz aşı yaptıran vatandaşlar, temaslı olduğu zaman karantinaya girmeyecek

 11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı

11 ayda 3 kez koronavirüse yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mimar Sinan
Magazin Eser Yenenler Amelia Hamlin
Spor Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mimar Sinan Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 21:38:37. #1.12#