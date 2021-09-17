Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu - Haberler
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 854 testte 27 bin 692 vaka tespit edildi. 237 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 854 testte 27 bin 692 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,58, 2'nci doz ortalaması yüzde 67,24 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 497 bin 989, 2'nci dozda 41 milyon 739 bin 242 ve 3'üncü dozda 9 milyon 763 bin 70 olmak üzere toplam 104 milyon 593 bin 216 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ oldu.

'SALGINA KARŞI GEREKLİ MÜCADELEYİ VERMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu - Haberler
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