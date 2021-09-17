Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 692 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 854 testte 27 bin 692 vaka tespit edildi. 237 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 854 testte 27 bin 692 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 197 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.