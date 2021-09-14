Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 802 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 334 bin 535 testte 27 bin 802 vaka tespit edildi. 276 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 191 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 334 bin 535 testte 27 bin 802 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 191 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276'sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri