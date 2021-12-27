Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 99 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 24 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 24 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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