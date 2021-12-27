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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 99 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 99 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 99 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 99 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 24 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 535 testte 26 bin 99 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 24 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,55, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,89 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 823 bin 81, 2'nci dozda 51 milyon 447 bin 94 ve 3'üncü dozda 17 milyon 603 bin 519 olmak üzere toplam 129 milyon 332 bin 845 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'VAKA SAYILARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜLMEKTE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" dedi.

Haber :  ANKARA,


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