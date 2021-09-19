Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 398 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 338 bin 873 testte 26 bin 398 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 338 bin 873 testte 26 bin 398 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri