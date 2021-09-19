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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 398 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 398 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 338 bin 873 testte 26 bin 398 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 338 bin 873 testte 26 bin 398 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,86, 2'nci doz ortalaması yüzde 67,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 672 bin 498, 2'nci dozda 42 milyon 24 bin 517 ve 3'üncü dozda 9 milyon 808 bin 485 olmak üzere toplam 105 milyon 110 bin 950 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Muş, Siirt, Bingöl, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

'İSTİKRARLI BİR DÜŞÜŞ SAĞLAMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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