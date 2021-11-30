Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 216 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 216 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 359 bin 420 testte 25 bin 216 vaka tespit edildi. 207 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 498 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 359 bin 420 testte 25 bin 216 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 498 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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