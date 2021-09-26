Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 861 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 221 testte 25 bin 861 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 875 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri