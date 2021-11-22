Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 856 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 5 testte 24 bin 856 vaka tespit edildi. 193 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 935 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 5 testte 24 bin 856 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 935 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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