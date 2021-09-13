Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 613 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 319 bin 110 testte 24 bin 613 vaka tespit edildi. 231 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 52 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 319 bin 110 testte 24 bin 613 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 52 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40 milyon 635 bin 924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri