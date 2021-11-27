Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 759 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 274 testte 23 bin 759 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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