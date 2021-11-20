Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 347 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 335 testte 23 bin 347 vaka tespit edildi. 201 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 335 testte 23 bin 347 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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