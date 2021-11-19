Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 810 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 563 testte 23 bin 810 vaka tespit edildi. 218 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 749 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 563 testte 23 bin 810 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 749 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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