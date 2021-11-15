ŞANLIURFA (DHA) - Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 852 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testte 23 bin 852 vaka tespit edildi. 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 258 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testte 23 bin 852 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 258 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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