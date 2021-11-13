Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu (2) - Haberler
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu (2)

'3 RENKLİ HARİTAYA GEÇTİK'Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında, Koronavirüs Risk Haritasında artık Kırmızı Kategoride rengin kalmadığını belirterek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkari de Mavi!

ŞANLIURFA (DHA) - '3 RENKLİ HARİTAYA GEÇTİK'

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında, Koronavirüs Risk Haritasında artık Kırmızı Kategoride rengin kalmadığını belirterek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkari de Mavi!" ifadelerini kaydetti.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu (2)

Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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