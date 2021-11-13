Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 637 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
'3 RENKLİ HARİTAYA GEÇTİK'Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında, Koronavirüs Risk Haritasında artık Kırmızı Kategoride rengin kalmadığını belirterek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkari de Mavi!
ŞANLIURFA (DHA) - '3 RENKLİ HARİTAYA GEÇTİK'
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında, Koronavirüs Risk Haritasında artık Kırmızı Kategoride rengin kalmadığını belirterek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkari de Mavi!" ifadelerini kaydetti.