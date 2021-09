Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 562 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 835 testte 23 bin 562 vaka tespit edildi. 214 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 83 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 835 testte 23 bin 562 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 83 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23 bin 562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri