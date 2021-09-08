Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 308 bin 437 testte 23 bin 914 vaka tespit edildi. 262 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 308 bin 437 testte 23 bin 914 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINI SAĞLAYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 274 kişi vefat etti, 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Münir Özkul Yeşim Salkım Yıldız Tilbe
Spor Max Meyer Umut Meraş Samet Aybaba Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 21:59:21. #1.15#

title