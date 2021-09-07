Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 638 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 638 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 638 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 304 bin 864 testte 23 bin 638 vaka tespit edildi. 274 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 304 bin 864 testte 23 bin 638 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,08, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 324 bin 643, 2'nci dozda 38 milyon 978 bin 541 ve 3'üncü dozda 9 milyon 122 bin 835 olmak üzere toplam 98 milyon 828 bin 646 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Kırklareli, Aydın, Yalova ve Balıkesir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'İSTEDİĞİMİZ SONUÇ BİZE BAĞLI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23 bin 638. Kovid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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