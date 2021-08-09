Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 731 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 731 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 731 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 731 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 731 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 245 bin 253 testte 23 bin 731 vaka tespit edildi. 117 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 365 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 245 bin 253 testte 23 bin 731 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 365 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 67,89, 2'nci doz ortalaması yüzde 47,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 42 milyon 140 bin 662, 2'nci dozda 29 milyon 637 bin 537 ve 3'üncü dozda 5 milyon 774 bin 462 olmak üzere toplam 77 milyon 552 bin 661 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Siirt, Bingöl, Gümüşhane, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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