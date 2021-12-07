Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 687 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 317 testte 22 bin 687 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 317 testte 22 bin 687 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 366 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Kovid- 19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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